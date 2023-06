Un accord entre l’OM et Marcelino ?

Le rayon de soleil.

L’OM tient son nouveau coach. Après le départ surprise d’Igor Tudor, début juin, les Marseillais n’avaient plus de coach. Marcelino est tombé d’accord avec les Phocéens pour être le nouvel entraîneur, dans la nuit de mardi à ce mercredi. Comme le précise l’Équipe et Fabrizio Romano, l’Espagnol, va s’engager pour deux saisons. L’entraîneur a multiplié les expériences en Espagne comme à Séville (2011-2012), puis à Villareal de 2013 à 2016 ou encore à Valence de 2017 à 2019.

Agreed overnight, official soon. OM have new head coach: Marcelino García Toral. https://t.co/doPWyTQqis — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

Sa dernière expérience fut à L’Athletic Bilbao lors de la saison 2021-2022 avec lequel il a remporté la Supercoupe d’Espagne en 2021 et a été finaliste deux fois de la Coupe du Roi (2020 et 2021) avec les Basques. C’est sa première expérience hors Espagne. La bande à Dimitri Payet a donc trouvé crampon à son pied pour son poste d’entraîneur après une quête compliquée. Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ont notamment décliné le poste.

Objectif : rester plus d’une saison.

