Marcelo Gallardo aurait refusé la proposition de l'OM

Les maux de tête s’accumulent à Marseille.

Toujours à la recherche de son prochain entraîneur, l’Olympique de Marseille aurait essuyé le refus de Marcelo Gallardo, pourtant présenté comme la piste prioritaire des dirigeants phocéens depuis plusieurs jours. C’est en tout ce qu’annonce le média argentin TyC Sports ce samedi soir, expliquant que l’OM a déjà confirmé que le technicien avait décliné la proposition, après avoir repoussé à plusieurs reprises de donner sa réponse finale.

🚨[EXCLUSIVO] Marcelo Daniel Gallardo NO será el entrenador de Olympique de Marsella. *️⃣Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá en el cargo. pic.twitter.com/WlfRAguKRP

— César Luis Merlo (@CLMerlo) June 17, 2023