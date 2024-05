Eric Roy préféré à Enrique et Fonseca pour le titre d'entraîneur de l'année

Le Roy est plus vivant que jamais, et vive le Roy !

Eric Roy a reçu le prix d’entraîneur de l’année aux Trophées UNFP ce lundi. Arrivé pour une mission maintien la saison passée, le coach du Stade brestois est aujourd’hui à la tête du quatrième de Ligue 1. C’est la cinquième édition consécutive que la récompense revient à un technicien français, les précédents trophées ayant été remis à Christophe Galtier (2019, 2021), Bruno Genesio (2022) et Franck Haise (2023). Roy a été préféré à Luis Enrique, Franck Haise, Paulo Fonseca et Luka Elsner. « Me retrouver parmi vous ce soir, c’est déjà une grande surprise, une grande fierté, a-t-il commenté sur la scène. C’est important, qu’à travers moi, on puisse récompenser ce club. C’est beaucoup d’émotion, beaucoup de bonheur. »

