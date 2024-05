Pour Moyes, même les U14 de Manchester City pourraient jouer le titre

Point faible : trop forts.

Manchester City recevra West Ham dimanche lors de la dernière journée de Premier League. La tendance est à sens unique puisque les Hammers ont perdu leurs sept derniers matchs à l’Etihad Stadium. City reste pour sa part sur sept victoires de rang en championnat, et sur 21 journées sans défaite. Pas très encourageant pour Arsenal, qui espère un faux pas du champion sortant pour lui ravir la couronne. Interrogé par Sky Sports dimanche, David Moyes a lui-même reconnu qu’il partait (presque) battu d’avance.

« Il serait difficile d’empêcher leurs U14 de remporter le titre, a plaisanté le coach de West Ham, qui s’apprête à rendre son tablier. Tout le monde sait (ce qu’ils valent), mais de notre côté, on va faire tout notre possible. On sera professionnel, on va essayer de faire de notre mieux. » Les Gunners ont bien compris que tous leurs espoirs reposaient maintenant sur Tottenham, adversaire de City mardi…

Le destin est coquin.