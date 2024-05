Didier Ollé-Nicolle : « Le PSG a sacrifié ma vie sur l’autel de la prolongation de Katoto  »

Blanchi dans l’affaire d’agression sexuelle qui lui avait coûté son poste d’entraîneur au PSG, Didier Ollé-Nicolle s’est confié dans un entretien à Ouest-France. L’ancien coach de l’US Orléans dit avoir été victime de « grand banditisme », en pleine affaire Hamraoui-Diallo. En juin 2023, la joueuse du PSG Kadidiatou Diani avait porté plainte pour agression sexuelle contre celui qui était alors son coach à Paris. L’ex-technicien raconte aujourd’hui comment il a été menacé par César Mavacala, compagnon de Diani et conseiller sportif d’Aminata Diallo et de Marie-Antoinette Katoto.

« J’étais allé faire du vélo avec ma femme. Je rentre, j’ai quatre appels manqués, se rappelle Ollé-Nicolle. Je n’ai jamais rencontré ce mec. Il me passe la pommade comme un lapereau de trois semaines. Il me dit ‘Par contre, je ne veux plus voir Hamraoui sur le terrain.’ Si c’est le cas, il me dit qu’il sera mon protecteur. C’est la mafia ? Je n’accepte pas qu’un agent m’appelle et fasse les choix à ma place. Il m’a répondu : ‘Si tu continues de faire jouer Hamraoui, je vais faire exploser le vestiaire’. » Devant le refus du coach d’accéder à ces demandes, les menaces se seraient précisées : « Au mois d’avril, il a appelé Ulrich Ramé (manager de l’équipe féminine du PSG, NDLR) qui lui a dit que je n’allais pas céder. Il lui a fait comprendre qu’il allait me faire tomber. Il lui a dit que ce serait une histoire de match truqué, de drogue ou de cul. »

Didier Ollé-Nicolle a depuis été blanchi par la justice, mais sort meurtri de cette affaire, dans laquelle le PSG l’aurait laissé tomber. « C’est affreux, catastrophique. Vous vous retrouvez sali, plus que sali, déplore l’homme de 63 ans. Je pense que les dirigeants du club savaient tout, mais ils ont été frileux parce qu’il y avait Katoto à prolonger. On a sacrifié un mec, sa vie, sur l’autel d’une prolongation ! Je ne sais pas si Ulrich Ramé a fait remonter son coup de fil avec César Mavacala. Il me dit que oui, mais la direction me certifie que non. »