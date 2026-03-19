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La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

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La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

Pas de Bonny ni de Clyde. Emerse Faé, le sélectionneur des Éléphants, a annoncé sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du mois de mars, ce mercredi.

Si l’ancien international espoir français Elye Wahi a opté pour l’équipe A de la Côte d’Ivoire, ce n’est visiblement pas le cas d’Ange-Yoan Bonny. L’entraîneur de 42 ans a pourtant expliqué que l’attaquant de l’Inter n’est pas dans la liste en raison d’un problème dentaire. Cette déclaration laissait penser que le joueur Franco-Ivoirien avait choisi de représenter la sélection ivoirienne.

La mise au point de la Fédération ivoirienne

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a réagi aux propos du sélectionneur sur Ange-Yoan Bonny. « Contrairement à certaines interprétations relayées, le sélectionneur n’a, à aucun moment, affirmé que le joueur avait officiellement opté pour la sélection nationale de Côte d’Ivoire, assure la Fédération. Dans son intervention, Emerse Faé, évoquait plutôt un processus de réflexion en cours, propre à de nombreux joueurs binationaux. »

La Côte d’Ivoire fera sans lui pour les matchs de préparation à la Coupe du monde 2026 contre la Corée du Sud et l’Écosse, respectivement le 28 et 31 mars.

Il est sympa ce mercato des binationaux 2026.

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CT

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