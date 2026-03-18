Un ancien international espoir français convoqué avec la Côte d'Ivoire

Le coup du marteau plus fort que tout. Elye Wahi est appelé pour la première fois dans la liste des convoqués par la Côte d’Ivoire. Le natif de Suresnes avait joué de nombreux matchs en espoirs avec les jeunes Français, mais après avoir fait les démarches pour obtenir la nationalité ivoirienne, le Niçois débarque au pays des pachydermes.

🚨 OFFICIEL : La 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 pour affronter la Corée du Sud 🇰🇷 et l’Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/bShdxX4evS — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 18, 2026

Émerse Faé a également fait le choix de prendre deux Strasbourgeois, à savoir Guela Doué et Martial Godo. Toujours pas Nicolas Pepé en revanche, boycotté par le sélectionneur depuis les polémiques liées à la vidéo avec le YouTubeur Just Rhiad.

Éliminé en quarts face à l’Égypte lors de la CAN, les Éléphants sont en préparation à 85 jours du Mondial 2026. Les Éléphants iront défier la Corée du Sud le 28 mars, puis l’Écosse trois jours plus tard.

Promettez-nous un ultime reportage au coeur des Eléphants dans Téléfoot.

France-Côte d’Ivoire, rendez-vous en juin