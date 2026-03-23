Absent lors de la CAN, Nicolas Pépé fait son retour en sélection

L’heure du grand pardon ? Laissé à l’écart de la sélection ivoirienne partie au Maroc défendre son titre à la CAN pour des raisons extrasportives, Nicolas Pépé est de retour en équipe nationale. Absent de la liste d’Émerse Faé dans un premier temps, l’ailier de Villarreal a été appelé à la rescousse pour pallier le forfait du jeune Yan Diomandé, blessé à l’épaule avec son club de Leipzig.

🚨 COMMUNIQUÉ – Fenêtre FIFA (mars 2026) Yan Diomandé est forfait (blessure à l’épaule). Il est remplacé par Nicolas Pépé pour les matchs amicaux face à la Corée du Sud et à l’Écosse. Prompt rétablissement à lui. 🇨🇮 pic.twitter.com/Llc1kDsZQW — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) March 22, 2026

L’ancien lillois participera donc aux deux matchs amicaux des Éléphants contre la Corée du Sud et l’Écosse, dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde.

Le choix de la sagesse.

La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché