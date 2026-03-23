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Absent lors de la CAN, Nicolas Pépé fait son retour en sélection

TB
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Absent lors de la CAN, Nicolas Pépé fait son retour en sélection

L’heure du grand pardon ? Laissé à l’écart de la sélection ivoirienne partie au Maroc défendre son titre à la CAN pour des raisons extrasportives, Nicolas Pépé est de retour en équipe nationale. Absent de la liste d’Émerse Faé dans un premier temps, l’ailier de Villarreal a été appelé à la rescousse pour pallier le forfait du jeune Yan Diomandé, blessé à l’épaule avec son club de Leipzig.

L’ancien lillois participera donc aux deux matchs amicaux des Éléphants contre la Corée du Sud et l’Écosse, dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde.

Le choix de la sagesse.

La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché

TB

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