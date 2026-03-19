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La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché

TM
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La France ou la Côte d&rsquo;Ivoire ? Kader Meïté a tranché

Choisir, c’est renoncer. Récemment surclassé avec l’équipe de France espoirs, Kader Meïté a décidé de représenter la Côte d’Ivoire plutôt que la France, selon les informations de L’Équipe. L’ancien attaquant du Stade rennais ne fait cependant pas partie de la liste des Éléphants puisque cette information est arrivée trop tardivement à la fédération et que la liste d’Émerse Faé pour les matchs face à la Corée du Sud et à l’Écosse a été dévoilée mercredi. Toutefois, il sera sélectionné avec les Espoirs, qui joueront face au Maroc.

Une situation semblable à Wahi

La situation de l’attaquant d’Al-Hilal, qui a signé dans le money-time du mercato hivernal pour près de 30 millions d’euros, rappelle celle d’Elye Wahi. Le buteur de l’OGC Nice a porté à de nombreuses reprises le maillot des Espoirs français avant d’être convoqué pour la première fois avec la Côte d’Ivoire pour la prochaine trêve internationale.

Ayyoub Bouaddi, lui, vient d’être sélectionné avec l’équipe de France espoirs.

La mise au point de la Côte d'Ivoire sur la situation d'Ange-Yoan Bonny

TM

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