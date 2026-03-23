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Hambourg a trouvé un moyen drastique pour punir un délinquant de la route

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Hambourg a trouvé un moyen drastique pour punir un délinquant de la route

Non, on ne fait pas ce qu’on veut sur une Autobahn allemande. Jean-Luc Dompé, arrêté en janvier dernier pour conduite en état d’ivresse, avait été lourdement sanctionné par Hambourg avec deux matchs de suspension et une amende de 100 000 euros. Cette fois, son club veut marquer le coup de manière pédagogique.

Un retour sur les bancs de l’école

Pour s’assurer que son joueur a bien retenu la leçon, le HSV l’a obligé à acheter 10 000 gilets jaunes avec ses propres moyens, et à les distribuer par lui-même dans des écoles maternelles et primaires.

Contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 1,4 g d’alcool dans le sang, selon Bild, l’ailier a expliqué début février : « J’ai totalement failli à mon rôle de modèle. J’ai commis de graves erreurs et, bien sûr, j’en assumerai pleinement les conséquences. » Pour rappel, en France, au-dessus de 0,8 g/L, le permis est retiré.

Vous saurez par qui est sponsorisée la prochaine sortie scolaire.

De violentes bagarres entre supporters après Dortmund-Hambourg

AR

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Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

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