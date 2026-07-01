Un international français file à Benfica

De Lenglet au Portugais. Après deux années passées dans la capitale espagnole à l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet est prêté pour une année avec obligation d’achat au Benfica Lisbonne et signera définitivement à la fin de la saison prochaine jusqu’en 2029. Après la France, l’Espagne et l’Angleterre, le défenseur central s’apprête donc à découvrir un nouveau pays.

Embed t.co

Pallier le départ d’Otamendi

Interrogé par la télévision du club, l’international français a expliqué sa décision de rejoindre la capitale portugaise : « Cela me semblait être un très bon projet pour ma carrière. C’est un club qui joue les premiers rôles, qui vise des titres nationaux et internationaux. Et c’est ce que je recherche. C’est pourquoi j’ai décidé de venir ici. »

Une arrivée qui fait écho au départ de Nicolas Otamendi, actuellement à la Coupe du monde avec l’Argentine, qui signe son retour au pays en s’engageant avec River Plate.

Do you speak Portuguese ?

Benfica tient déjà le remplaçant de Mourinho