Marquinhos va signer à Nantes !

En jaune et vert, comme Nantes, mais aussi comme le Brésil.

La Ligue 1 reprend ce week-end, et Nantes continue de faire des emplettes. Selon les informations de L’Équipe, les Canaris s’apprêteraient à réaliser un joli coup en attirant… Marquinhos. Non pas celui du PSG, évidemment, mais le jeune ailier brésilien de 20 ans appartenant à Arsenal. Un accord de principe a en tout cas été trouvé entre les deux clubs, et il pourrait même y avoir une option d’achat incluse, dont le montant pourrait se rapprocher des douze millions d’euros. Une option de rachat de 22 millions d’euros serait également sur la table.

Le joueur a passé la saison dernière en prêt à Norwich, où il n’a joué que onze petits matchs de Championship, avant de participer au Mondial U20 avec le Brésil. Depuis, il a pris part à la préparation estivale des Gunners, où il a notamment joué quelques minutes contre Monaco cette semaine. Deux autres joueurs pourraient débarquer prochainement à Nantes : le défenseur central de Boavista, Chidozie Awaziem, ainsi le milieu du PAOK Salonique Douglas Augusto.

Une trouvaille de la cellule de recrutement, sans doute.

Transfert : Nantes perd un cadre