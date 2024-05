Jürgen Klopp aurait pu être privé de banc pour sa dernière à Anfield

On n’est pas passé loin d’une catastrophe.

Jürgen Klopp sera bien sur le banc dimanche pour son dernier match comme entraîneur de Liverpool à Anfield face à Wolverhampton. Si cela peut sembler évident, l’entraîneur allemand aurait pourtant pu être privé de ce moment puisqu’il était sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement lors de la rencontre à Aston Villa, qui s’est conclue sur un match nul spectaculaire (3-3).

Jurgen Klopp trying his best not to get a yellow card 😂pic.twitter.com/UujnZTvfyX

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 13, 2024