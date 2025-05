Francis Coquelin joue la prolongation à Nantes

Fier comme un Coquelin.

Auteur d’une brillante carrière en Espagne, Francis Coquelin a décidé de poursuivre l’aventure du côté de Nantes, en signant pour un an de plus. Arrivé libre en janvier, le joueur formé au Stade lavallois n’aura joué que six matchs pour un but et une passe décisive sous les couleurs nantaises.

En attendant un nouvel entraîneur à Nantes

Après avoir mis fin au contrat d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes a décidé de sécuriser l’expérimenté milieu de terrain pour la saison prochaine.

À 34 ans, après avoir longuement enchaîné les blessures, l’ancien Gunner est au crépuscule de sa carrière. Il a notamment remporté par deux fois la FA Cup (2015-2017), la Coupe du Roi en 2019 avec Valence et la Ligue Europa sous les ordres d’Unai Emery à Villarreal, en 2021.

Il ne lui reste plus qu’à connaître le nom de son nouveau coach.

