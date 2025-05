Deux nouveaux clubs rétrogradés par la DNCG

Lyon peut commencer à trembler.

La fin de saison du championnat de France ne signifie pas l’arrêt du spectacle. Alors que les auditions commencent aujourd’hui pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, la DNCG continue de sévir dans les étages inférieurs. Dans son procès-verbal du 27 mai, le gendarme financier du football français s’est occupé de différentes équipes des championnats nationaux. Alors que La Roche VF, Versailles et Villers Houlgate bénéficient d’un sursis, Beauvais et Balagne viennent d’être condamnés à une rétrogradation en National 3.

Du Beauvais sang dans les caisses

Ayant fini au milieu de son groupe de National 2, le club de l’Oise se trouvait dans une situation périlleuse. En fin d’année 2024, Sébastien Piocelle, devenu directeur général de l’ASBO, révélait que le club connaissait des difficultés financières. Sans oublier des conflits internes de notoriété publique, sous les yeux des joueurs. L’annonce d’un nouveau partenaire financier pour l’exercice 2025-2026 ne semble pas avoir convaincu la DNCG.

Après les rétrogradations de Marignane et Bergerac la semaine dernière, quatre clubs ont été repêchés en N2 jusqu’ici : Wasquehal, le GOAL FC, Granville et l’Olympique de Saumur.

Encore un club des années 1990 qui coule dans l’anonymat.

