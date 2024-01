Beauvais et Roubaix Wervicq s’écharpent suite à une affaire de violences lors d’un match féminin

Ce samedi 27 janvier, le club de Roubaix Wervicq recevait celui de Beauvais dans un match de Régional 1 féminine. Bien que celui-ci soit allé à son terme, des échauffourées ont eu lieu après la rencontre. Dans une vidéo postée sur la page Facebook du club roubaisien, le président, Jean-Baptiste Gallen, donne sa version des faits : « L’une de mes joueuses a dû être hospitalisée suite à des coups reçus sur la tête. Elle a eu des vomissements et ses parents ont dû aller aux urgences à cause de ça. » Le président prend aussi position sur la suite des événements : « Désormais, je refuserai systématiquement de jouer à Beauvais ou de recevoir l’équipe de Beauvais dans n’importe quelle catégorie. (…) Si les instances ne réagissent pas face à ces actes. J’annoncerai la démission de toutes mes équipes dans n’importe quel championnat, quitte à même à arrêter mon club de football. » Le président roubaisien ajoute que la personne ayant envoyé sa joueuse à l’hôpital était une « dirigeante adulte de Beauvais ».

Dans un communiqué posté sur son site ce lundi, l’AS Beauvais explique « démentir formellement les propos tenus par Monsieur Jean-Baptiste Gallen », et contre-attaque : « Au cours de la première période, des propos racistes ont été tenus par les joueuses de Roubaix. À la fin du match, certaines joueuses de part et d’autre ont refusé de se serrer la main et à ce moment-là des parents de joueuses de Roubaix ont envahi le terrain et se sont précipités sur le banc de touche de Beauvais. » Le club de l’Oise explique aussi disposer d’une vidéo qui confirmerait ses dires.

Aussi, l’AS Beauvais annonce qu’une plainte sera déposée à l’encontre de Jean-Baptiste Gallen pour « propos diffamatoires et mensongers ». Selon les informations de La Voix du Nord, les parents de la joueuse blessée et le club roubaisien vont, eux aussi, porter plainte.

