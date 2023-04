Tétraplégique après un accident en Coupe de France, il lance une cagnotte solidaire

Pour une nouvelle vie.

En novembre 2021, lors du 7e tour de Coupe de France entre l’AS Beauvais (N2) et Waziers (R2), Eduardo Rodrigo a été victime d’une grave blessure aux cervicales et à la moelle épinière après un tacle dangereux. Devenu tétraplégique et hospitalisé durant une année entière, le milieu de Beauvais a, depuis, pu rentrer chez lui et lancer une cagnotte leetchi afin de subvenir aux lourds frais médicaux que demandent ses soins (aides et soins à domicile, adaptation du logement).

En mai 2022, l’homme de 36 ans racontait son quotidien au micro de France 3 : « J’ai de la chance d’avoir récupéré pas mal de choses assez vite et de continuer chaque jour à progresser, c’est ce qui me donne de l’espoir, même s’il y a des périodes de doute, des périodes difficiles avec des douleurs et des sensations auxquelles on n’est pas habitués avec un corps sain » .

L’autre football.

« Le départ de Kita vaudrait toutes les Coupes de France »