Les auditions des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 devant la DNCG débutent aujourd’hui

Le mois le plus important de l’année.

Ce mardi, de nombreux clubs de Ligue 1 vont commencer à trembler. La cause ? Le début des auditions par la DNCG pour les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1. Grenoble et Amiens seront les premiers à passer devant le gendarme financier du football français. 2025 est sans doute l’année la plus décisive pour les clubs de l’Hexagone après le fiasco DAZN.

Dans un entretien accordé à Ouest-France en fin de semaine dernière, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler affirmait que le déficit des clubs français se situait entre « 1,2 et 1,3 milliard d’euros, avant cession de joueurs. Pas exclu qu’on ait des rétrogradations en Ligue 1. »

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l’OL

Pour l’Olympique lyonnais, bien que qualifié en Ligue Europa, mais qui présente des bilans financiers négatifs, le passage qui s’effectuera le 24 juin sera décisif pour le club. Les Lyonnais viennent tout juste d’être interdits de recrutement par la FIFA pour une dette de 2000 euros, alors que l’URSSAF est également sur le dos des dirigeants des Gones.

Pour les autres clubs de Ligue 1, le président de la DNCG s’est montré catégorique : « Nous pensons que tout club qui n’est pas qualifié en Coupe d’Europe ou qui n’a pas été qualifié au cours des deux, trois dernières saisons en coupe européenne et qui ne bénéficie pas d’un actionnaire très solide, est en danger. »

À la fin, il doit en rester 18.

L’OL interdit de recruter par la FIFA pour une dette de... 2000 euros ?