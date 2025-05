L’OL interdit de recruter par la FIFA pour une dette de... 2000 euros ?

L’OL et les instances, cette grande histoire d’amour.

L’Olympique lyonnais a été sanctionné par la FIFA d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs, aussi bien au niveau national qu’international, en raison d’une dette de plus de 2 000 euros liée à un reliquat d’indemnités de transfert non réglé dans les délais. Cette sanction, qui pourrait courir jusqu’à l’été 2026, fait suite à une absence de réponse du club dans le délai réglementaire de 45 jours.

L’OL dit avoir régularisé la situation

« Une fois qu’une interdiction d’enregistrement a été prononcée, le club concerné ne peut pas, durant toute la durée de la sanction, enregistrer de nouveaux joueurs amateurs ou professionnels, au niveau national comme international. Le club ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs qu’une fois l’interdiction purgée dans son intégralité ou levée par l’administration de la FIFA, généralement sous réserve que le club mène à bien des démarches spécifiques », détaille l’instance dans ses textes officiels.

La direction lyonnaise a affirmé auprès de L’Équipe avoir régularisé cette situation et examiné « certaines procédures internes au cours des dernières semaines et ce problème en faisait partie ». Le 24 juin prochain, John Textor passera devant le DNCG pour y présenter le dossier financier du club, dans le but de lever la menace de relégation administrative en Ligue 2 et les autres sanctions en cours, comme l’interdiction de recrutement et l’encadrement de la masse salariale.

Lyon ressemble de plus en plus au Titanic.

L’OL est en litige avec l’URSSAF