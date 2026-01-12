On tient le Ferguson du foot français !

Xabi Alonso aurait bien besoin de son élixir de longévité. Débarqué en 2001 sur le banc de sa ville de naissance, Jean-Luc Courtet approche du quart de siècle avec la même formation, mais vient de franchir une barrière autrement plus symbolique : il a dirigé sa 800e rencontre officielle avec Pontarlier ce week-end.

Le Ferguson du foot français

Selon son club, cela représente plus de 200 joueurs passés sous ses ordres. Certainement entré en poste avant même qu’une partie de son effectif ne voie le jour, Courtet atteint une marque rarement vue dans le monde du foot, pro ou amateur, qui témoigne de l’attachement du bonhomme à son club formateur, lui qui a tout de même connu une carrière pro sympa en amont, passant par Auxerre, Le Havre, Sedan ou encore le Clermont Foot.

Avec lui, le CA Pontarlier a connu des montées en National 3 et National 2 (le club est redescendu l’an dernier en N3), ainsi que quatre participations aux 32es de finale de Coupe de France. S’il sera prochainement célébré au stade Paul Robbe, cet hommage-là, il ne l’aura pas volé !

Le plus grand coach de l’histoire du club, sans aucun Doubs.

