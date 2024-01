L’OL évite le piège Pontarlier sans trembler

CA Pontarlier 0-3 Olympique lyonnais

Buts : Cherki (45e), Maitland-Niles (52e), Lacazette (57e)

En mode diesel.

Pour son entrée en lice dans cette Coupe de France, l’OL a fait respecter son rang contre le CA Pontarlier (0-3) ce dimanche. Sur une pelouse peu propice au jeu court, les Lyonnais se sont longtemps cassés les dents sur la défense des pensionnaires de National 3. Rayan Cherki, Lyonnais le plus en vue en première période, a d’abord été privé d’un joli but à la suite d’une reprise de volée entachée d’un hors-jeu de position d’Alexandre Lacazette (40e), avant de se faire justice lui-même dans la foulée, concluant parfaitement sa course en solitaire d’un tir croisé (0-1, 45e).

Au retour des vestiaires, l’OL s’est montré plus réaliste : Kumbedi centre pour Maitland-Niles qui reprend d’un plat de pied puissant pour faire le break (0-2, 52e). Au terme d’une longue action collective, Corentin Tolisso expédie à son tour le ballon dans la surface de Pontarlier, Lacazette est à la réception et corse l’addition de la tête (0-3, 57e). Après avoir résisté aux coups de butoir adverses, les Francs-Comtois ont terminé la rencontre décomplexés. À l’image d’Émilien Monney auteur d’une demi-volée aussi lointaine qu’équilibrée obligeant Anthony Lopes à se détendre (83e), mais insuffisante pour s’offrir le but de ces 32es de finale de la compétition.

Au lieu de galérer en Ligue 1, Lyon pourrait s’amuser en N3.

Pontarlier (3-4-3) : Buisson – Ahmin, Da Rocha, Vannier-Simon – Villemain (Imamo Ahmed, 79e), Cissé, Bonnet (Rota, 71e), Monney – Renaudin (Chaillet, 79e), Hattab (Mougenel, 65e), Courtet (Duféal, 71e). Entraîneur : Jean-Luc Courtet.

OL (4-3-3) : Lopes (Riou, 87e) – Tagliafico (Sarr, 75e), Caleta-Car, O’Brien, Kumbedi – Tolisso (Akouokou, 80e), Caqueret (Diawara, 75e), Maitland-Niles – Cherki, Lacazette (Henrique, 80e), Moreira. Entraîneur : Pierre Sage.

Sage : « On m’a demandé de continuer encore un peu »