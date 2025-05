Travail au noir.

Ce vendredi soir, le média Olympique et lyonnais.com a révélé que l’OL est en litige avec l’URSSAF. Le club rhodanien a en effet été épinglé par l’organisme pour des retards de paiement de cotisations, s’élevant à plusieurs millions d’euros. Une casserole financière de plus pour les Lyonnais, déjà rétrogradés administrativement à titre conservatoire en Ligue 2, avant leur passage devant la DNCG le 24 juin prochain. Une source interne au club a précisé à L’Équipe que « l’ensemble des sommes a déjà été réglé par l’OL » et qu’il « faut du temps pour que cela soit pris en compte. » En attendant, l’URSSAF a saisi le tribunal du commerce, afin de se garantir le remboursement – visiblement prévu donc – de ces sommes en retard.

Et la nouvelle saison n’a même pas encore commencé…

