S’abonner au mag
  • Supercoupe d’Espagne
  • Demies
  • Atlético-Real Madrid (1-2)

Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

MH
Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

Les excuses sont des plats qui se mangent froid. La semaine dernière, en demi-finales de Supercoupe d’Espagne, l’Atlético de Madrid est tombé face au Real Madrid (1-2). Mais plus que le score, c’est le banc des Colchoneros qui a chauffé.

Diego Simeone a été filmé en train de provoquer Vinícius Junior au moment de sa sortie, avec une phrase bien sentie sur Florentino Pérez et son avenir : « Florentino (Pérez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis. » Ce à quoi avait répondu l’ailier brésilien : « Tu as encore perdu un match éliminatoire » sur une publication Instagram.

Des excuses mais…

Trois jours plus tard, Simeone a calmé le jeu en conférence de presse la veille du huitième de finale de Coupe du Roi contre La Corogne. « Je tiens à présenter mes excuses à M. Florentino et à M. Vinícius pour l’incident dont ils ont été témoins », avant d’enchaîner avec un chiasme sublime : « Je présente mes excuses, mais je ne demande pas pardon. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Côté Real, Xabi Alonso a résumé ça sobrement : « Ce n’était pas un exemple de bon esprit sportif. »

Le cholismo n’est pas mort !

Mauvais gestes, insultes... Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clásico

MH

À lire aussi
32
Revivez Barça-Real (3-2)
  • Supercoupe d'Espagne
  • Finale
  • FC Barcelone-Real Madrid (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!