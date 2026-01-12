Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

Les excuses sont des plats qui se mangent froid. La semaine dernière, en demi-finales de Supercoupe d’Espagne, l’Atlético de Madrid est tombé face au Real Madrid (1-2). Mais plus que le score, c’est le banc des Colchoneros qui a chauffé.

Diego Simeone a été filmé en train de provoquer Vinícius Junior au moment de sa sortie, avec une phrase bien sentie sur Florentino Pérez et son avenir : « Florentino (Pérez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis. » Ce à quoi avait répondu l’ailier brésilien : « Tu as encore perdu un match éliminatoire » sur une publication Instagram.

🙏 Diego Simeone s'excuse publiquement auprès de Vinicius et Florentino Pérez après ses provocations !#beINSPORTS pic.twitter.com/a3f6NikzhQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2026

Des excuses mais…

Trois jours plus tard, Simeone a calmé le jeu en conférence de presse la veille du huitième de finale de Coupe du Roi contre La Corogne. « Je tiens à présenter mes excuses à M. Florentino et à M. Vinícius pour l’incident dont ils ont été témoins », avant d’enchaîner avec un chiasme sublime : « Je présente mes excuses, mais je ne demande pas pardon. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Côté Real, Xabi Alonso a résumé ça sobrement : « Ce n’était pas un exemple de bon esprit sportif. »

Le cholismo n’est pas mort !

