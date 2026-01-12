S’abonner au mag
Le saviez-vous ? Zidane a déjà pété

Décidément, Rolland Courbis avait des pouvoirs magiques. Alors que les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de Rolland Courbis, décédé ce 12 janvier, et que le foot français réalise à quel point il a perdu l’un de ses personnages les plus emblématiques, voilà que c’est au tour de Christophe Dugarry de raconter certaines de ses meilleurs anecdotes avec le « coach », qu’il a côtoyé à Bordeaux puis à Marseille au cours de sa carrière. Dans l’émission Rothen s’enflamme, le champion du monde 98 est ainsi revenu sur une causerie de vestiaire rendue mémorable par… un pet de Zinédine Zidane !

Même Zizou pète !

Si le match en question n’est pas précisé par Dugarry, il se souvient d’un Courbis dans une colère aussi rouge que son visage, chemise débraillée qui tapait de colère sur les tables. « Il s’énervait, tapait sur la table, quand soudain, un grand silence. Et là, on entend un pet ! », introduit-il. Sauf que le péteur n’est semble-t-il pas n’importe qui, puisqu’il s’agit tout simplement de Zizou : « Tout le monde se retourne, Zizou venait de péter ! »

Un événement assez courant dans un vestiaire, mais plus rarement au moment d’une causerie, qui plus est animée. Ce qui n’a vraisemblablement pas plus que ça déboussolé Rolland Courbis, qui « rouge comme une écrevisse », se serait simplement fendu d’un petit conseil à son numéro 10 : « Rolland le regarde et lui dit « le principal, c’est que tu ne te chies pas dessus ce soir » ». Du Courbis dans le texte, alors que « ZZ » sera ravie de l’anecdote.

Un pet de Zizou en flacon, ça vaut combien ?

L’émotion de Zinédine Zidane après la disparition de Rolland Courbis

