- France
- Disparition de Rolland Courbis
Toutes ces choses que le football français doit à Rolland Courbis
Ce lundi, le foot français perd un de ses personnages les plus truculents, un homme plein d’histoires, mais aussi un vrai bon coach. Alors à Rolland, le foot français reconnaissant.
♦ Zinédine Zidane à Bordeaux.
♦ Des avis bien tranchés chez les chauffeurs de taxi.
♦ Un programme pour l’ALV3 (Association de lutte contre la victoire à 3 points).
♦ Michel Pavon en 6 et François Grenet en latéral.
♦ L’interdiction pour un joueur qui subit la faute de tirer lui-même le penalty.
♦ Marius Trésor à l’OM (quitte à ce que ça lui coûte un voyage à Ajaccio).
♦ Le film Trois Zéros.
♦ Un deuxième L à Rolland. « Ça lui permettra de mieux voler », a insisté le paternel auprès de l’officier d’état civil en 1953.
♦ Une leçon de généalogie puisque tous les noms qui finissent par -is sont forcément grecs. Pagis, Dernis et Lloris sont passés à côté d’un truc.
♦ Un des meilleurs Rap Contenders contre Patrice Évra.
<iframe loading="lazy" title="Evra clashe Lizarazu, Fernandez, Courbis et Ménès - 20/10" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aTjfqLgZEmo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
♦ Le fait que 3-1 et 1+0, ce soit PRESQUE pareil.
♦ Des mantras comme : « Je ne dis pas que j’ai raison, mais je ne dis pas que j’ai tort non plus. »
♦ Un titre à l’AC Ajaccio.
♦ Du pouvoir d’achat pour les recrues du SC Toulon. Merci la caisse noire !
♦ Les droitiers à gauche et les gauchers à droite.
♦ Quelques discussions foot avec la comtesse italienne Maria-Luisa Rizzoli.
♦ Les chaînes en or sous les chemises déboutonnées.
♦ La plus grande remontada de l’histoire du championnat de France.
♦ La (presque) renaissance du FC Sète en 2022.
♦ Le record d’invincibilité de Gaëtan Huard. « Un record, en première division française, de 14 matchs d’affilée (1176 minutes, NDLR) sans prendre de but, si ce n’est pas l’œuvre d’un fin tacticien, eh bien allez tous vous faire enculer ! »
♦ Le rôle de joueur recruteur.
♦ Ousmane Dembélé titulaire.
♦ La défense à 5 en zone quand tout le monde jouait en 4-4-2.
♦ Le retour de Laurent Blanc en équipe de France.
♦ La roulette. Pas celle de Zidane, mais celle du casino : 1,6 million de francs à celui Beaulieu, ça fait une belle Saint-Sylvestre 1987.
♦ Un petit quart d’heure de gloire pour les joueurs à Tahfam et Bohn.
Merci pour tout coach 🥹 pic.twitter.com/c03vdFzpZk— Scipion (@Scipionista) January 12, 2026
♦ Des refs pétanque dans les causeries : « Imaginez qu’on joue à la pétanque. On est menés 12-0. Mais la partie est en 13 points. Alors, maintenant, soit on jette les boules à la mer, soit on gagne 13 à 12. »
♦ Des refs Seconde Guerre mondiale, toujours dans les causeries. Avant un match contre Karlsruhe, Jean-Louis Triaud lui suggère « en déconnant » de motiver les joueurs en leur disant qu’ils vont venger leurs pères de la guerre contre les Allemands. « Je ne pensais pas une seconde qu’il allait le faire ! »
♦ Joris Gnagnon en numéro 9.
♦ L’arrivée d’Élie Baup à Bordeaux, avant que celui-ci le « prive d’un titre de champion de France avec une équipe qu’[il avait] construite à 80% ». Foutue casquette.
♦ Le « vice » à Marseille en 1999 : vice-champion de France 1999, vice-vainqueur de la Coupe de l’UEFA (finaliste quoi).
♦ Des schémas tactiques pensés devant le film Titanic (et pas que pour les clubs concernés par le maintien).
♦ La gestion du cas Mbaye Niang.
♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner aux Émirats arabes unis. Fini de complexer, les coachs français !
♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner Alania Vladikavkaz. Du moins, quand il n’y a pas de prises d’otage à 15 kilomètres du centre d’entraînement…
♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’aller en prison et même d’y retourner.
♦ Le dernier doublé de Yoann Gourcuff en Ligue 1, en mars 2016 lors d’un Marseille-Rennes (2-5).
♦ Faire enterrer sous le terrain une patte de lapin. Coaching gagnant ?
♦ Le duo Zidane-Dugarry.
♦ Un doublé en 1972 pour l’OM.
♦ Des planches savonneuses pour Philippe Montanier à Rennes et Fabien Mercadal à Caen,
♦ Vincent Candela au poste d’arrière gauche.
♦
Le film Quatre Zéros.
Par la rédaction de sofoot.com