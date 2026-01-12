S’abonner au mag
  • France
  • Disparition de Rolland Courbis

Toutes ces choses que le football français doit à Rolland Courbis

Par la rédaction de sofoot.com
3 minutes

Ce lundi, le foot français perd un de ses personnages les plus truculents, un homme plein d’histoires, mais aussi un vrai bon coach. Alors à Rolland, le foot français reconnaissant.

Toutes ces choses que le football français doit à Rolland Courbis

♦ Zinédine Zidane à Bordeaux.

♦ Des avis bien tranchés chez les chauffeurs de taxi.

Le surnom de Zizou.

♦ Un programme pour l’ALV3 (Association de lutte contre la victoire à 3 points).

♦ Michel Pavon en 6 et François Grenet en latéral.

♦ L’interdiction pour un joueur qui subit la faute de tirer lui-même le penalty.

♦ Marius Trésor à l’OM (quitte à ce que ça lui coûte un voyage à Ajaccio).

♦ Le film Trois Zéros.

♦ Un deuxième L à Rolland. « Ça lui permettra de mieux voler », a insisté le paternel auprès de l’officier d’état civil en 1953.

♦ Une leçon de généalogie puisque tous les noms qui finissent par -is sont forcément grecs. Pagis, Dernis et Lloris sont passés à côté d’un truc.

♦ Un des meilleurs Rap Contenders contre Patrice Évra.

<iframe loading="lazy" title="Evra clashe Lizarazu, Fernandez, Courbis et Ménès - 20/10" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aTjfqLgZEmo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

♦ Le fait que 3-1 et 1+0, ce soit PRESQUE pareil.

♦ Des mantras comme : « Je ne dis pas que j’ai raison, mais je ne dis pas que j’ai tort non plus. »

♦ Un titre à l’AC Ajaccio.

♦ Du pouvoir d’achat pour les recrues du SC Toulon. Merci la caisse noire !

♦ Les droitiers à gauche et les gauchers à droite.

♦ Quelques discussions foot avec la comtesse italienne Maria-Luisa Rizzoli.

♦ Les chaînes en or sous les chemises déboutonnées.

La plus grande remontada de l’histoire du championnat de France.

♦ La (presque) renaissance du FC Sète en 2022.

♦ Le record d’invincibilité de Gaëtan Huard. « Un record, en première division française, de 14 matchs d’affilée (1176 minutes, NDLR) sans prendre de but, si ce n’est pas l’œuvre d’un fin tacticien, eh bien allez tous vous faire enculer ! »

♦ Le rôle de joueur recruteur.

♦ Ousmane Dembélé titulaire.

♦ La défense à 5 en zone quand tout le monde jouait en 4-4-2.

♦ Le retour de Laurent Blanc en équipe de France.

♦ La roulette. Pas celle de Zidane, mais celle du casino : 1,6 million de francs à celui Beaulieu, ça fait une belle Saint-Sylvestre 1987.

♦ Un petit quart d’heure de gloire pour les joueurs à Tahfam et Bohn.

♦ Des refs pétanque dans les causeries : « Imaginez qu’on joue à la pétanque. On est menés 12-0. Mais la partie est en 13 points. Alors, maintenant, soit on jette les boules à la mer, soit on gagne 13 à 12. »

♦ Des refs Seconde Guerre mondiale, toujours dans les causeries. Avant un match contre Karlsruhe, Jean-Louis Triaud lui suggère « en déconnant » de motiver les joueurs en leur disant qu’ils vont venger leurs pères de la guerre contre les Allemands. « Je ne pensais pas une seconde qu’il allait le faire ! »

♦ Joris Gnagnon en numéro 9.

♦ L’arrivée d’Élie Baup à Bordeaux, avant que celui-ci le « prive d’un titre de champion de France avec une équipe qu’[il avait] construite à 80% ». Foutue casquette.

♦ Le « vice » à Marseille en 1999 : vice-champion de France 1999, vice-vainqueur de la Coupe de l’UEFA (finaliste quoi).

♦ Des schémas tactiques pensés devant le film Titanic (et pas que pour les clubs concernés par le maintien).

♦ La gestion du cas Mbaye Niang.

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner aux Émirats arabes unis. Fini de complexer, les coachs français !

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner Alania Vladikavkaz. Du moins, quand il n’y a pas de prises d’otage à 15 kilomètres du centre d’entraînement…

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’aller en prison et même d’y retourner.

♦ Le dernier doublé de Yoann Gourcuff en Ligue 1, en mars 2016 lors d’un Marseille-Rennes (2-5).

♦ Faire enterrer sous le terrain une patte de lapin. Coaching gagnant ?

Un poste à Morgan Sanson.

♦ Le duo Zidane-Dugarry.

♦ Un doublé en 1972 pour l’OM.

♦ Des planches savonneuses pour Philippe Montanier à Rennes et Fabien Mercadal à Caen,

♦ Vincent Candela au poste d’arrière gauche.

Le film Quatre Zéros.

Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin

Par la rédaction de sofoot.com

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!