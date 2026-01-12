Toutes ces choses que le football français doit à Rolland Courbis

Ce lundi, le foot français perd un de ses personnages les plus truculents, un homme plein d’histoires, mais aussi un vrai bon coach. Alors à Rolland, le foot français reconnaissant.

♦ Zinédine Zidane à Bordeaux.

♦ Des avis bien tranchés chez les chauffeurs de taxi.

♦ Le surnom de Zizou.

♦ Un programme pour l’ALV3 (Association de lutte contre la victoire à 3 points).

♦ Michel Pavon en 6 et François Grenet en latéral.

♦ L’interdiction pour un joueur qui subit la faute de tirer lui-même le penalty.

♦ Marius Trésor à l’OM (quitte à ce que ça lui coûte un voyage à Ajaccio).

♦ Le film Trois Zéros.

♦ Un deuxième L à Rolland. « Ça lui permettra de mieux voler », a insisté le paternel auprès de l’officier d’état civil en 1953.

♦ Une leçon de généalogie puisque tous les noms qui finissent par -is sont forcément grecs. Pagis, Dernis et Lloris sont passés à côté d’un truc.

♦ Un des meilleurs Rap Contenders contre Patrice Évra.

♦ Le fait que 3-1 et 1+0, ce soit PRESQUE pareil.

♦ Des mantras comme : « Je ne dis pas que j’ai raison, mais je ne dis pas que j’ai tort non plus. »

♦ Un titre à l’AC Ajaccio.

♦ Du pouvoir d’achat pour les recrues du SC Toulon. Merci la caisse noire !

♦ Les droitiers à gauche et les gauchers à droite.

♦ Quelques discussions foot avec la comtesse italienne Maria-Luisa Rizzoli.

♦ Les chaînes en or sous les chemises déboutonnées.

♦ La plus grande remontada de l’histoire du championnat de France.

♦ La (presque) renaissance du FC Sète en 2022.

♦ Le record d’invincibilité de Gaëtan Huard. « Un record, en première division française, de 14 matchs d’affilée (1176 minutes, NDLR) sans prendre de but, si ce n’est pas l’œuvre d’un fin tacticien, eh bien allez tous vous faire enculer ! »

♦ Le rôle de joueur recruteur.

♦ Ousmane Dembélé titulaire.

♦ La défense à 5 en zone quand tout le monde jouait en 4-4-2.

♦ Le retour de Laurent Blanc en équipe de France.

♦ La roulette. Pas celle de Zidane, mais celle du casino : 1,6 million de francs à celui Beaulieu, ça fait une belle Saint-Sylvestre 1987.

♦ Un petit quart d’heure de gloire pour les joueurs à Tahfam et Bohn.

♦ Des refs pétanque dans les causeries : « Imaginez qu’on joue à la pétanque. On est menés 12-0. Mais la partie est en 13 points. Alors, maintenant, soit on jette les boules à la mer, soit on gagne 13 à 12. »

♦ Des refs Seconde Guerre mondiale, toujours dans les causeries. Avant un match contre Karlsruhe, Jean-Louis Triaud lui suggère « en déconnant » de motiver les joueurs en leur disant qu’ils vont venger leurs pères de la guerre contre les Allemands. « Je ne pensais pas une seconde qu’il allait le faire ! »

♦ Joris Gnagnon en numéro 9.

♦ L’arrivée d’Élie Baup à Bordeaux, avant que celui-ci le « prive d’un titre de champion de France avec une équipe qu’[il avait] construite à 80% ». Foutue casquette.

♦ Le « vice » à Marseille en 1999 : vice-champion de France 1999, vice-vainqueur de la Coupe de l’UEFA (finaliste quoi).

♦ Des schémas tactiques pensés devant le film Titanic (et pas que pour les clubs concernés par le maintien).

♦ La gestion du cas Mbaye Niang.

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner aux Émirats arabes unis. Fini de complexer, les coachs français !

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’entraîner Alania Vladikavkaz. Du moins, quand il n’y a pas de prises d’otage à 15 kilomètres du centre d’entraînement…

♦ Montrer à tout le monde qu’il était possible d’aller en prison et même d’y retourner.

♦ Le dernier doublé de Yoann Gourcuff en Ligue 1, en mars 2016 lors d’un Marseille-Rennes (2-5).

♦ Faire enterrer sous le terrain une patte de lapin. Coaching gagnant ?

♦ Un poste à Morgan Sanson.

♦ Le duo Zidane-Dugarry.

♦ Un doublé en 1972 pour l’OM.

♦ Des planches savonneuses pour Philippe Montanier à Rennes et Fabien Mercadal à Caen,

♦ Vincent Candela au poste d’arrière gauche.

♦ Le film Quatre Zéros.

Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin