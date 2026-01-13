Bordeaux s’offre un ancien espoir du foot français

C’est ce qu’on appelle un renfort de choix. Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l’arrivée d’Almamy Touré dans leurs rangs, dans le cadre d’un transfert libre jusqu’en juin 2027. Libre depuis son départ l’été dernier de Kaiserslautern (D2 allemande), le champion de France 2017 avec Monaco trouve un point de chute assez surprenant pour un joueur de son calibre. L’international malien, âgé de seulement 29 ans, fait donc un sacré bond en arrière pour espérer relancer sa carrière.

Touré devra patienter pour faire ses débuts

L’arrivée de Touré en Gironde ne relève pas non plus de la surprise générale : l’ex-joueur de Francfort s’entraînait avec le groupe bordelais depuis le mois de novembre, afin de se tenir prêt si un contrat arrivait. C’est désormais chose faite, mais Touré doit encore soigner une blessure à la cheville, pour laquelle il a été récemment opéré. Il devrait retrouver les terrains à la fin du mois de mars.

Son intégration progressive au club girondin a largement été facilitée par l’entraîneur Bruno Irles, ancien coach de Touré lors de sa formation à l’AS Monaco. Son arrivée est tout de même une sacrée plus-value pour le FCGB, actuel leader de son groupe de National 2 et candidat absolu à une montée à l’échelon supérieur, dans sa périlleuse route vers un retour au professionnalisme.

De la Ligue Europa au National 2 : énième preuve que le football peut aller très vite.

