Clap de fin pour Mamadou Sakho

Les adieux à la maison, c’est toujours mieux. De passage à Paris et au Parc des Princes à l’occasion du 16e de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, Mamadou Sakho s’est fendu d’une annonce importante devant son public préféré : il raccroche les crampons ! Le héros du barrage de qualification retour entre la France et l’Ukraine en 2013 met un terme à un joli parcours, fort de plus de 200 matchs dans la capitale, qui l’aura mené du côté de Liverpool et de Crystal Palace notamment, avant un passage à Montpellier et une fin exotique en Géorgie.

Une fin de carrière annoncée chez toi, au Parc ! Merci pour tout Mamad' ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2026

À 35 ans, il baisse le rideau avec 29 sélections au compteur, mais surtout en ayant été champion de France avec le PSG, son rêve de gosse. Sur la pelouse du Parc, où il a été chaleureusement acclamé, il a tenu à remercier sa mère, présente à ses côtés, à montrer à quel point sa fille avait bien grandi depuis ses adieux à ce même stade il y a 13 ans de cela, mais il a aussi fait un clin d’œil sympa au Paris FC, adversaire du soir, où il a commencé le foot, avant de bifurquer vers le PSG à 12 ans. S’il a connu des très hauts et des très bas dans sa carrière, il reste surtout une figure emblématique du club parisien aux yeux des supporters, lui qui fut le plus jeune capitaine de l’histoire du club et qui n’oublie jamais de rappeler son attachement à son équipe de cœur, ainsi que son fervent supporterisme.

Pour Sakho, le foot c’est fini, mais le désormais ex-défenseur a déjà trouvé sa reconversion, dans le monde des affaires et des investissements, comme il nous l’avait raconté en mars dernier.

