Le patron de la DNCG « n’exclut pas des relégations administratives en Ligue 1 »

L’été de tous les dangers.

La Ligue 1 version 2024-2025 a touché à sa fin le week-end dernier, et il est désormais l’heure de se projeter sur la saison à venir, avec un lot conséquent d’incertitudes, notamment concernant les droits TV. Les clubs passeront dans quelques jours devant la DNCG pour le traditionnel entretien annuel, avec sans doute la boule au ventre. Dans un entretien accordé ce vendredi à Ouest-France, le patron de cette commission indépendante, Jean-Marc Mickeler, a dressé un constat alarmant de l’état du foot français. « Il se trouve que l’épisode DAZN est malheureusement la goutte d’eau qui risque de faire déborder le vase pour certains. Le principal problème date de 2018, quand l’annonce est faite que les droits TV, à partir de la saison 2020 et pour 4 ans, seront de plus d’un milliard d’euros par an. Entre juin 2018 et le début de la saison 2020-2021, la masse salariale des clubs français a augmenté de 400 millions d’euros. Cela nous paraît quand même assez étrange de dépenser de l’argent que vous n’avez pas encore », s’étonne Mickeler.

Il faudra être prêt à tout

Les clubs doivent-ils avoir peur ? Certainement, et Mickeler n’était pas du genre rassurant ce coup-ci. « Il n’est pas exclu qu’il y ait cette saison une ou plusieurs rétrogradations administratives. Nous pensons que tout club qui n’a pas été qualifié au cours des deux, trois dernières saisons en coupe européenne et qui ne bénéficie pas d’un actionnaire très solide, est en danger », prévient l’intéressé. Il faudra aussi s’attendre à « un nombre plus important de mesures d’encadrement, voire de mesures d’interdiction de recrutement », alors que le dirigeant estime qu’une « diminution significative de la masse salariale » est une « priorité absolue ».

Les restaurants le vendredi soir, c’est terminé !

