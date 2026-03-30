La Nouvelle-Zélande retrouve le succès après huit matchs sans victoire

La meilleure équipe d’Océanie contre la pire équipe d’Amérique du Sud. La Nouvelle-Zélande s’est imposée largement face au Chili (4-1) au terme des FIFA Series 2026, dans la nuit de dimanche à lundi à l’Eden Park d’Auckland. Réduits à dix suite à l’expulsion de Darío Osorio (27e), les Chiliens se font rapidement sanctionnés par des réalisations néo-zélandaises signées Kosta Barbarouses (31e) et Elijah Just (40e). Les All Whites continuent de dérouler lors du second acte grâce à Ben Waine (61e) et Jesse Randall (70e). Gonzalo Tapia sauve l’honneur en marquant en fin de rencontre (83e).

La fin d’une spirale négative

Ce succès tombe à pic pour la formation de Darren Bazeley, qui enchaînait les déconvenues depuis juin 2025 : elle restait sur 7 défaites et 1 match nul lors de ses 8 dernières sorties, à chaque fois en amical. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 depuis plus d’un an, la Nouvelle-Zélande se rassure avant de faire face à la Belgique, l’Égypte et l’Iran, ses futurs adversaires dans le groupe G en juin prochain.

Tottenham ferait bien de prendre exemple sur l’équipe de Chris Wood.

Un gardien fait gagner son équipe sans gants