S’abonner au mag
  • FIFA Series 2026
  • J2
  • Nouvelle-Zélande-Chili (4-1)

La Nouvelle-Zélande retrouve le succès après huit matchs sans victoire

CT
2 Réactions
La Nouvelle-Zélande retrouve le succès après huit matchs sans victoire

La meilleure équipe d’Océanie contre la pire équipe d’Amérique du Sud. La Nouvelle-Zélande s’est imposée largement face au Chili (4-1) au terme des FIFA Series 2026, dans la nuit de dimanche à lundi à l’Eden Park d’Auckland. Réduits à dix suite à l’expulsion de Darío Osorio (27e), les Chiliens se font rapidement sanctionnés par des réalisations néo-zélandaises signées Kosta Barbarouses (31e) et Elijah Just (40e). Les All Whites continuent de dérouler lors du second acte grâce à Ben Waine (61e) et Jesse Randall (70e). Gonzalo Tapia sauve l’honneur en marquant en fin de rencontre (83e).

La fin d’une spirale négative

Ce succès tombe à pic pour la formation de Darren Bazeley, qui enchaînait les déconvenues depuis juin 2025 : elle restait sur 7 défaites et 1 match nul lors de ses 8 dernières sorties, à chaque fois en amical. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 depuis plus d’un an, la Nouvelle-Zélande se rassure avant de faire face à la Belgique, l’Égypte et l’Iran, ses futurs adversaires dans le groupe G en juin prochain.

Tottenham ferait bien de prendre exemple sur l’équipe de Chris Wood.

Un gardien fait gagner son équipe sans gants

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Colombie - France (1-3)
Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.