Zidane marque puis prend un rouge

Si vous étiez pressés de revoir Zizou…

Plus de vingt ans après le doublé de Zidane en finale du Mondial 98, Claudio Yañez a trouvé la meilleure manière de sanctifier son idole : appeler son fils… Zidane. Pas Zinédine, tenté, mais recalé par madame, juste Zidane, sobre, efficace, presque inévitable. Et le résultat est presque trop beau pour être vrai : Zidane Antonio Yañez, numéro 10 sur le dos, meneur de jeu des U17 chiliens. Le destin a parfois le sens du scénario.

Ne pas le résumer à son prénom

Le gamin n’est pas qu’un prénom, il joue au foot, plutôt bien, assez pour disputer le Mondial U17 et même croiser la France le 5 novembre. Entré en seconde période, le jeune Zidane n’a pas empêché la victoire tranquille des Bleuets (2-0), mais il a offert aux amateurs de clins d’œil footballistiques le plaisir simple de voir Zidane défier les Français avec un maillot floqué 10. Une sorte de fan fiction devenue réalité.

Pour pousser le mimétisme encore plus loin, le n°10 a inscrit la nuit dernière le but de l’égalisation contre le Canada et s’est prit un carton rouge lors du dernier match de poules (victoire 2-1 de la Roja). Le Chilien a quitté la compétition sur ce sublime hommage. La suite ? Direction New York City FC, en MLS, pour continuer à faire vivre le mythe loin de Marseille et Turin. Son père, lui, rêve déjà d’un épilogue en blanc immaculé. « Il aime le Real, il connaît l’histoire des Galacticos… ce serait un rêve que Zidane joue pour le Chili » , glisse-t-il les yeux brillants.

Manque plus que la coupe maintenant.

Le Brésil d’Ancelotti ira à la Coupe du monde, l’Uruguay s’en rapproche