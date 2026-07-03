CR7 brise sa malédiction

Enfin ! Alors que le Portugal était mal embarqué dans son 16es de finale face à la Croatie, Cristiano Ronaldo est parvenu à remettre les deux équipes à égalité et à briser sa malédiction.

Muet lors de ses 8 matchs à élimination directe en Coupe du Monde, malgré 29 tirs, CR7 a profité d’un penalty pour enterrer cette statistique gênante.

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Un autre record décroché

Ce n’est pas le seul fait d’armes du capitaine portugais dans cette rencontre. Le quintuple Ballon d’or est également devenu le buteur le plus âgé (41 ans et 147 jours) en phase à élimination directe en Coupe du monde, en devançant son ancien coéquipier Pepe (38 ans et 39 jours).

Plus que 9 pour égaler Mbappé.