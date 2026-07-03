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Il y a 29 ans, les Simpsons auraient prédit une drôle de finale de Coupe du monde

UL
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Il y a 29 ans, les Simpsons auraient prédit une drôle de finale de Coupe du monde

Pas sûr de celle-ci. Entre la victoire de Donald Trump aux élections américaines, le succès des États-Unis aux JO de curling ou encore Lady Gaga au Super Bowl, les Simpson sont bien connu pour proposer quelques prédictions avant-gardistes. Et depuis le début de la semaine, une rumeur est apparue : et si les bonhommes jaunes avaient anticipé la finale de la Coupe du monde 2026 ?

C’est en tous cas ce que le comédien Philippe Lellouche a rapporté à Europe 1, comme le raconte Libération. « Il y a un épisode dans la saison 6 [dans la saison 9, en réalité], où ils voient la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a posé l’acteur chez Pascal Praud. Et qui est en finale ? D’après les Simpson, et il y a plein de fois où ils ne se sont pas gourés : Mexique-Portugal ! » Le buzz avait également éclaté sur les réseaux sociaux, et Libé l’a vérifié : l’épisode 5 de la saison 9 en parle.

Pub, ennui et gun

Homer, qui semble alors découvrir le soccer, observe une publicité évoquant la « Continental soccer association », sorte de Coupe du monde à Springfield. Mais évidemment, aucune mention n’est faite de la World Cup, et encore moins de l’année 2026. En fait, l’épisode met plutôt en scène des Américains qui ne comprennent rien à football et s’emmerdent devant les matchs, même au stade, plus loin dans l’épisode. Certains quittent l’enceinte en provoquant même des émeutes, ce qui pousse Homer à acheter un flingue.

Embed www.youtube.com

Bref, rien ne dit dans les Simpson que la finale de la Coupe du monde 2026 se disputera entre le Mexique et le Portugal. Bon, à la vue du tableau, les peuvent toujours se retrouver le 19 juillet.

Tout est possible dans le football, mais quand même pas ça.

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge

UL

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