Il y a 29 ans, les Simpsons auraient prédit une drôle de finale de Coupe du monde

Pas sûr de celle-ci. Entre la victoire de Donald Trump aux élections américaines, le succès des États-Unis aux JO de curling ou encore Lady Gaga au Super Bowl, les Simpson sont bien connu pour proposer quelques prédictions avant-gardistes. Et depuis le début de la semaine, une rumeur est apparue : et si les bonhommes jaunes avaient anticipé la finale de la Coupe du monde 2026 ?

C’est en tous cas ce que le comédien Philippe Lellouche a rapporté à Europe 1, comme le raconte Libération. « Il y a un épisode dans la saison 6 [dans la saison 9, en réalité], où ils voient la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a posé l’acteur chez Pascal Praud. Et qui est en finale ? D’après les Simpson, et il y a plein de fois où ils ne se sont pas gourés : Mexique-Portugal ! » Le buzz avait également éclaté sur les réseaux sociaux, et Libé l’a vérifié : l’épisode 5 de la saison 9 en parle.

Pub, ennui et gun

Homer, qui semble alors découvrir le soccer, observe une publicité évoquant la « Continental soccer association », sorte de Coupe du monde à Springfield. Mais évidemment, aucune mention n’est faite de la World Cup, et encore moins de l’année 2026. En fait, l’épisode met plutôt en scène des Américains qui ne comprennent rien à football et s’emmerdent devant les matchs, même au stade, plus loin dans l’épisode. Certains quittent l’enceinte en provoquant même des émeutes, ce qui pousse Homer à acheter un flingue.

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Bref, rien ne dit dans les Simpson que la finale de la Coupe du monde 2026 se disputera entre le Mexique et le Portugal. Bon, à la vue du tableau, les peuvent toujours se retrouver le 19 juillet.

Tout est possible dans le football, mais quand même pas ça.

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge