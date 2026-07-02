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Jules Koundé confiant malgré les critiques

EL
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Jules Koundé confiant malgré les critiques

La tête froide. Depuis le début du Mondial 2026, Jules Koundé est, avec Théo Hernandez, l’un des rares éléments de l’équipe de France remis en cause. Certains veulent voir Malo Gusto, voire Warren Zaïre-Emery à sa place, mais le latéral droit du Barça reste convaincu de ses performances. « J’ai la confiance du coach, celle des coéquipiers et j’ai aussi une grande confiance en moi. Contre la Suède ? Je ne sais pas. Je pense que j’ai fait un bon match, à l’image de l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi.

Une explication tactique ?

S’il assure être « imperméable » et qu’il ne « lit pas » les critiques, celui qui est désormais un cadre de cette formation n’a pourtant pas été toujours à son aise lors des premiers matchs. « C’est avant tout collectif. Il y a des ajustements à trouver. On est une équipe portée vers l’attaque, plus que lors de la dernière compétition. Mais on fait aussi beaucoup d’efforts, les quatre offensifs font des efforts pour défendre. Je connais mon rôle qui est avant tout défensif dans cette équipe. […] Il faut avant tout que je m’adapte à ce que propose l’équipe d’en face et aux déplacements de mes coéquipiers. Je me suis beaucoup projeté contre la Suède, car ils faisaient des prises à deux sur Ousmane. Il faut un équilibre, donc le fait que je me projette moins que mon pendant à gauche, c’est ce que demande le coach », explique l’ancien Bordelais.

Didier Deschamps doit être satisfait puisque Koundé a été titulaire quatre fois en autant de matchs.

L’arbitre de Paraguay-France est connu

EL

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