Habib Beye pas rancunier envers l’OM

Le rêve n’a duré que quatre mois. S’il a sans doute longtemps caressé l’espoir d’être une légende de l’OM sur le banc, Habib Beye s’est écrasé contre le dur mur de la réalité dans un club instable par essence. Arrivé comme pompier de service après le départ de Roberto De Zerbi, en février dernier, il n’a pas redressé la barre et se fait désormais remplacer par Bruno Genesio.

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Malgré cette très brève aventure. l’ancien latéral olympien s’est montré beau joueur dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, merci car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille », a écrit le coach.

Et s’il revenait dans quelques années ?