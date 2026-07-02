L’UEFA ne compte pas sanctionner les joueurs qui se couvrent la bouche

Miguel Almirón va pouvoir revenir en Europe. L’ancien joueur de Newcastle, aujourd’hui à Atlanta, a été le premier joueur du Mondial 2026 à apprendre, à ses dépens, les modalités de la nouvelle règle de la FIFA interdisant aux joueurs de parler à un adversaire en se couvrant la bouche sous peine de carton rouge.

Au cas par cas

Si celle-ci est née à la suite de l’affaire Prestianni durant laquelle le joueur de Benfica avait prononcé des insultes racistes et homophobes à l’encontre de Vinícius Júnior, l’UEFA ne suit pas la FIFA. Ce jeudi, l’instance européenne a annoncé qu’elle n’appliquerait pas une telle sanction la saison prochaine.

L’UEFA préfère ainsi laisser la responsabilité aux arbitres de juger les situations au cas par cas et d’évaluer si le carton rouge se justifie ou non. « Ceci est évidemment sans préjudice de toute enquête ou procédure disciplinaire qui pourrait découler de tels comportements ou y être liée », écrit l’instance.

Les polémiques ne sont donc pas encore terminées.