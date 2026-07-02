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Unai Simón entre dans l’histoire du Mondial

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Unai Simón entre dans l’histoire du Mondial

Quand votre enfant vous demandera qui était ce fameux Unai Simón, bon courage pour lui raconter ses exploits. Pourtant, le gardien de l’Athletic Club est bel et bien une légende… depuis ce jeudi soir. Contre l’Autriche (3-0), l’Espagnol n’a pas été vraiment inquiété, mais il a réussi à garder sa cage inviolée pour la quatrième fois consécutive dans ce Mondial 2026.

Casillas et Zenga dans le rétro

En première période, il a ainsi effacé Iker Casillas des tablettes en devenant le gardien espagnol à compter la plus longue invincibilité en Coupe du monde. Mieux, dans le second acte, Simón est devenu le meilleur gardien de tous les temps dans ce domaine. Avec 519 minutes sans encaisser de but dans la compétition, il a dépassé l’Italien Walter Zenga, selon Opta. Le dernier but encaissé par l’Espagnol a été inscrit par le Japonais Ao Tanaka, en phase de groupes du Mondial 2022.

Encore quatre matchs, et Simón sera vraiment au-dessus de Casillas.

Revivez Espagne - Autriche (3-0)

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