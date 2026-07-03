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Mahrez annonce sa retraite internationale

VM
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Mahrez annonce sa retraite internationale

Une légende s’en va. À la suite de l’élimination sans gloire de l’Algérie en seizièmes de finale face à la Suisse (0-2) dans la nuit de jeudi à vendredi, Riyad Mahrez a pris la parole. Apparu forcément triste et abattu, le capitaine des Fennecs a réagi à la contre-performance des siens… tout en annonçant sa retraite internationale.

« C’était mon dernier match »

« L’objectif, c’était de passer. C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs (il hausse les épaules), et à ce niveau-là on paye cash, regrette l’ancienne gloire de Manchester City. Ce qu’on peut retenir de positif de ce Mondial ? Il y a toujours des choses positives. On a passé le premier tour, on arrive au deuxième tour… Je pense qu’on n’a pas démérité, mais on concède trop de buts pour espérer quelque chose. Dernière apparition pour moi en Coupe du monde ? Ouais, dernière apparition même avec la sélection, c’était mon dernier match. »

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En 119 capes avec l’Algérie, Mahrez aura marqué 40 pions, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection derrière Islam Slimani (46 buts). Il aura surtout participé à deux Mondiaux (2014 et 2026), et porté en triomphe l’Algérie lors de la CAN 2019.

On se rappellera à jamais son coup franc à la dernière seconde face au Nigeria en 2019.

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VM

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