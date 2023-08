Naples assure face à Sassuolo, le Genoa surprend la Lazio

Naples 2-0 Sassuolo

Buts : Osimhen (SP, 16e) et Di Lorenzo (64e)

Expulsion : López (52e) côté Sassuolo

Le champion est en forme.

Après Frosinone samedi dernier, Naples poursuit la défense de son titre avec un nouveau succès contre Sassuolo (2-0). Après un premier quart d’heure dominé par le Napoli, Politano se fait faucher par Boloca dans la surface : derrière, Osimhen ne se fait pas prier pour claquer son troisième caramel de la saison (1-0, 16e). Un pion qui a le mérite de réveiller López et sa bande, qui commencent enfin à s’approcher des cages de Meret. Un sursaut finalement de courte durée, puisque les coéquipiers de Lobotka reprennent rapidement le contrôle du cuir et de cette partie. S’installe ensuite un faux rythme, qui permet au Napoli de tranquillement gérer son avance jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia appuient sur le champignon et tentent immédiatement de faire le break. Une tâche grandement facilitée par Sassuolo, López prenant d’abord un rouge après avoir échangé quelques mots doux avec l’arbitre avant qu’un nouveau pénalty ne soit accordé au Napoli après une main de Poljan : un cadeau dont ne profite pas Raspadori, qui expédie sa tentative dans les nuages (60e). Voyant que ses collègues n’y arrivent pas, Di Lorenzo, en bon capitaine, reprend parfaitement un service de Kvaratskhelia pour boucler l’affaire (2-0, 64e). Derrière, Naples fait tourner tranquillement sans chercher à vraiment appuyer et démarre la défense de son titre en enquillant un deuxième succès consécutif.

L’effet Rudi Garcia ?

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus (Østigård, 90e), Olivera – Anguissa, Lobotka (Simeone, 83e), Zielinski (Cajuste, 83e) – Politano (Kvaratskhelia, 61e), Osimhen, Raspadori (Elmas, 83e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli – Toljan, Erlic, Ruan, Viña (Pedersen, 61e) – Boloca (Račić, 61e), López – Bajrami (Thorstvedt, 76e), Henrique, Laurienté (Konradsen Ceide, 61e) – Pinamonti (Mulattieri, 69e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

Lazio 0-1 Genoa

But : Retegui (17e)

Sarri jaune, du côté de la Lazio.

Déjà battue par Lecce la semaine passée, la Lazio se fait à nouveau doucher par le Genoa ce dimanche soir (0-1). Si les Laziale prennent rapidement le contrôle de la gonfle – 69% de possession dans le premier acte –, ce sont bien les Rossoblu qui se montrent les plus dangereux. Vasquez déboule ainsi dans son couloir gauche, avant de balancer un centre tendu qui retombe sur la barre de Provedel (12e). Sur une nouvelle offensive de Sassuolo, le portier italien de la Lazio repousse comme il peut une reprise de volée de Frendrup, mais Retegui est au rebond pour conclure de la tête (0-1, 17e). Il faut, dès lors, quelques minutes aux ouailles de Sarri pour retrouver leurs esprits. Si la menace romaine se fait ensuite plus précise, il y a toujours un pied génois qui traîne – quand ce n’est pas Martinez – pour empêcher la Lazio de revenir avant la pause.

Les Aquile reprennent sur les mêmes bases, au retour des vestiaires. À savoir : beaucoup d’envie, mais pas mal d’imprécisions et un certain manque de réussite. Luis Alberto est le premier à s’y essayer, mais le portier du Genoa s’interpose (52e). Immobile réussit lui à tromper Martinez, mais c’est la barre qui vient s’opposer à sa tentative (64e). La team de Zaccagni a beau jeter toutes ses forces dans la bataille, les Rossoblu sont recroquevillés devant leur surface et s’arrachent pour repousser les offensives romaines. Suffisant pour décrocher un premier succès cette saison.

Ce qu’attend encore la Lazio.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić (Pellegrini, 66e), Romagnoli, Casale, Lazzari – Luis Alberto, Cataldi (Castellanos, 79e), Kamada (Vecino, 66e) – Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson (Isaksen, 66e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Genoa (4-3-2-1) : Martinez – Vasquez, Bani, Drăgușin, Sabelli (Martin, 85e) – Strootman (Thorsby, 70e), Badelj, Frendrup – Guðmundsson (Jagiełło, 94e), Malinovskyi (Hefti, 70e) – Retegui (Ekuban, 70e). Entraîneur : Alberto Gilardino.

