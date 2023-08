Première réussie pour Rudi Garcia et le Napoli

Frosinone 1-3 Napoli

Buts : Harroui (s.p.) (7e) pour Frosinone // Politano (24e), Osimhen (42e, 79e) pour le Napoli

Le champion (le vrai) démarre bien.

Sur la pelouse du promu Frosinone, champion de Serie B la saison passée, le SSC Napoli a fait respecter son rang en s’imposant aisément pour le coup d’envoi de la saison (3-1).

Les Gialloblu n’ont jamais battu dans leur histoire l’équipe désormais entraînée par Rudi Garcia mais se mettent rapidement à rêver : pour sa première chez les Partenopei, l’ancien Rémois Jens Cajuste se loupe sur un corner et tape dans les jambes de Jaime Báez. Abdou Harroui en profite et inscrit le premier but de la saison sur penalty en prenant à contre-pied Alex Meret (1-0, 7e).

Bien que brouillon, le Napoli met de l’énergie et va rapidement refaire son retard : Rrhamani récupère le ballon haut sur Luca Mazzitelli, les attaquants napolitains se projettent et Matteo Politano trompe d’une volée Stefano Turati, coupable d’une faute de main (1-1, 24e). Naples est bien dans le game, et si Giacomo Raspadori voit son but refusé pour un hors-jeu de Cajuste, c’est Victor Osimhen qui redonne l’avantage aux siens d’une magnifique frappe barre-rentrante avant la pause (1-2, 42e).

Au retour des vestiaires, Zambo Anguissa remplace Cajuste mais la première occasion, énorme, est pour le promu : Baez expédie un merveilleux coup-franc qui termine sur le montant droit de Meret. La dernière véritable frayeur pour la troupe azzurra, qui va peu à peu éteindre son adversaire avant de définitivement l’achever : Di Lorenzo lance parfaitement Osimhen en profondeur qui s’offre un doublé (1-3, 79e). Prochain rendez-vous dans huit jours pour Naples face à Sassuolo au stadio Maradona.

Frosinone (4-3-3) : Turati – Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza – Harroui (Barrenechea, 86e), Mazzitelli (Breschianini, 71e), Gelli – Baez (Canotto, 75e), Cuni (Borelli, 67e), Caso (Kvernadze, 67e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (Mario Rui, 76e) – Cajuste (Anguissa, 45e), Lobotka (Ostigard, 90e), Zielinski – Politano (Elmas, 77e), Osimhen (Simeone, 81e), Raspadori. Entraîneur : Rudi Garcia.