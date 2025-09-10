Un supporter d’Oviedo placé en garde à vue pour comportement raciste envers Mbappé

Il va bien falloir qu’on avance un jour.

Un supporter d’Ovideo a été placé en garde à vue, ce mercredi, pour comportement raciste envers Kylian Mbappé. Selon L’Équipe, la police nationale espagnole a annoncé avoir arrêté ce supporter, accusé de gestes et de cris racistes lors de la rencontre de la deuxième journée de Liga, opposant le promu Oviedo au Real Madrid, le 24 août dernier.

La justice espagnole s’active face au racisme

Selon le communiqué, l’accusé aurait imité un singe à la 37e minute de jeu, en direction de l’attaquant français qui célébrait l’ouverture du score. La ligue espagnole a pu mettre la main sur ce fan d’Oviedo par l’intermédiaire de vidéos circulant sur les réseaux sociaux et à la télévision. Les cris et les sons racistes ont été confirmés après analyse des autorités.

Selon la police espagnole, le supporter risquerait jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour « crime de haine », ainsi qu’une lourde amende dont le montant se situerait entre 60 000 et 650 000 euros. Accompagné, évidemment, d’une interdiction de stade. La semaine passée, un autre supporter avait été condamné à un an de prison et trois ans d’interdiction de stade, pour avoir proféré des insultes racistes à l’attaquant de l’Athletic Club Iñaki Williams.

Des paroles et des actes en Espagne, au moins.

