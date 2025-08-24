Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo

Real Oviedo 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (37e et 83e) et Vinícius Júnior (90e+3) pour les Merengues

En déplacement à Oviedo, le Real Madrid a pris son temps avant de dégainer (3-0). Kylian Mbappé a (évidemment) encore marqué.

À l’entame, la rencontre a été marquée par les titularisations de Rodrygo et du jeune Franco Mastantuono, mais également le retour sur le banc de Vinícius Júnior, en baisse de forme physique et technique. Les Madrilènes ont ainsi commencé leur match comme face à Osasuna : avec le pied sur le ballon. Une domination aux points, sans pour autant être concrets. Exception faite de quelques incursions signées Rodrygo et deux tentatives impuissantes d’Arda Güler, les hommes de Xabi Alonso se sont heurtés à la solidité du bloc adverse.

Il a alors fallu s’en remettre au patron Kylian Mbappé, pour allumer la lumière. La récupération haute et autoritaire d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain a permis de trouver Güler dans l’espace, dont la passe en profondeur a mis Mbappé sur orbite : contrôle orienté et plat du pied croisé pour son premier but de la soirée (37e). Au retour des vestiaires, même schéma, jusqu’aux derniers instants. Oviedo a tenu sa seule vraie situation de la partie avec Kwasi Sibo, qui a touché le poteau depuis l’entrée de la surface (81e), avant que le contre suivant ne profite de nouveau à Mbappé et son enroulé, bien servi par Vinícius Júnior (83e). Le Brésilien, agacé de ne pas avoir été titularisé, s’est vengé en concluant le score, lui aussi d’un ballon enveloppé, rasant (90e+3). Les Merengues sont toujours immaculés.

La presse espagnole applaudit la prestation de Kylian Mbappé contre Osasuna