Le come-back d'Ángel Di María bientôt officialisé

El Fideo : Origins, en salles la saison prochaine.

Déjà pressenti depuis plusieurs semaines au Portugal, le retour d’Ángel Di María (35 ans) au SL Benfica devrait être officialisé dans les heures qui viennent selon le journaliste Fabrizio Romano, qui avance que tous les documents sont prêts. Di María compte déjà 121 matchs joués avec le club portugais entre 2007 et 2010 où il s’était révélé en Europe (et avait raflé un championnat et deux Coupes de la ligue) avant de débarquer au Real Madrid.

Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal 🔴🦅🇦🇷 #Benfica

Documents are ready — it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria.

Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023