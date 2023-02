Malgré la pluie battante à Nantes ce jeudi, Ángel Di María a bel et bien ramené le soleil dans les rangs de la Juventus. Un penalty obtenu, un carton rouge provoqué, et surtout trois buts : El Fideo s’est goinfré à la Beaujoire.

« À l’aller, on a bien défendu, même si on a eu un peu de réussite. Pour moi, Di María était le meilleur joueur de la Juve, et j’espère que demain, il ne sera pas aussi bon », disait ce mercredi Antoine Kombouaré à la presse. Une chose est sûre : les vœux du technicien nantais n’ont pas été exaucés. C’est même tout le contraire qui s’est produit, puisqu’El Fideo a délivré une prestation exceptionnelle, qualifiant quasiment à lui seul sa Juventus pour les huitièmes de finale de C3 en pliant les débats dès la première mi-temps face à une équipe de Nantes désarmée. Si les supporters des Canaris ont de quoi avoir des regrets sur la tournure des événements, avec un doute notamment autour de l’expulsion prématurée de Pallois, il reste malgré tout difficile d’imaginer une autre issue dans cette rencontre, tant l’Argentin était au-dessus de tout le monde durant ses 81 minutes passées sur le pré.

Plus l’enjeu s’élève, plus il est fort

Tout a commencé très tôt, trop tôt. Sur l’un de ses tout premiers ballons, Di María a vu la lumière : à une trentaine de mètres de la cage de Lafont, le gaucher a tenté un enroulé ubuesque qui a finalement nettoyé les toiles d’araignée de la lucarne adverse. Le ton était donné, et on a bien compris, une douzaine de minutes plus tard, que le show n’était pas terminé. Au terme d’un slalom dans la surface nantaise, l’ancien du PSG a offert un penalty à son équipe, lorsqu’il a vu Pallois toucher le ballon de la main (collée au corps et involontaire) sur une talonnade qui allait être gagnante. Un coup de sifflet généreux ? Sans doute, mais qu’importe pour Di María, qui ne s’est pas fait prier pour aller chercher l’autre lucarne. Cerise sur le gâteau : l’Argentin s’est même adjugé un hat trick en deuxième période sur une tête un poil chanceuse. Au-delà des pions, le milieu de la Juve a tout simplement été un patron dans toutes les zones où il est passé, et aurait aussi pu être passeur décisif à plusieurs reprises si ses coéquipiers s’étaient montrés plus habiles devant Lafont. Une prestation XXL, qui vient rappeler, si besoin en est, à quel point ce joueur aime sortir de sa boîte lorsque l’enjeu s’élève (la finale du Mondial en est un autre bon exemple).

Un avenir en point d’interrogation

« On a fait un excellent match. J’ai réussi à élever mon niveau, mes qualités sont toujours là. Je suis content des trois buts et de ma partie », s’est contenté de souffler ADM à l’issue de la partie, avant de voir son entraîneur lui faire des louanges. « Il augmente la qualité de cette équipe, nous sommes heureux d’avoir quelqu’un comme lui. Profitons de lui maintenant, il est extraordinaire. L’entraîner est un plaisir », a lâché Allegri. Profiter de lui, la Juve a effectivement tout intérêt à s’y résoudre, puisque Di María est sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Vieille Dame, et que son avenir reste encore un flou absolu. Il sera manifestement compliqué de le conserver dans la situation actuelle – septième en championnat, à neuf points d’une place qualificative pour une compétition européenne – à moins d’un sacre en Ligue Europa, qui permettrait aux Bianconeri de retourner en Ligue des champions. « Je n’ai pas de préférence pour l’avenir. Je suis heureux ici. Le club a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps, et on n’a pas beaucoup parlé de mon renouvellement. Je n’ai pas parlé à d’autres clubs non plus », indiquait récemment le principal intéressé dans une interview donnée à ESPN America. Sa prestation de ce jeudi devrait donner un peu plus de poids aux partisans d’une prolongation pour l’Argentin, qui a récemment été associé à Galatasaray, mais également à un éventuel retour au pays. Les années passent, mais le talent reste, et le club qui le récupérera gratuitement réalisera un sacré braquage.