Un documentaire sur Ángel Di María va sortir sur Netflix

Un biopic, carrément.

Après le Tour de France, la Formule 1, Sunderland et Nicolas Anelka, la plateforme Netflix s’attaque à une autre légende : Ángel Di María. Un documentaire sur le gaucher sortira à l’automne, intitulé À l’assaut du mur. De ses débuts à Rosario Central à sa dernière danse avec la sélection argentine en juillet, la carrière du Fideo est romancée à souhait : blessures, moqueries, et évidemment jolis dribbles, tout y passe dans la bande-annonce. On peut y voir Lionel Messi, sa maman, Marcelo ou Carlo Ancelotti raconter la vie du champion du monde 2022, buteur en finale.

L’histoire derrière la légende du football argentin. La série docu ÁNGEL DI MARÍA : À L’ASSAUT DU MUR, le 12 septembre. pic.twitter.com/HIExl5mrCV — Netflix France (@NetflixFR) August 22, 2024

Pour une soirée d’hiver.

