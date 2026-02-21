Affaire Vinícius - Prestianni : Prestianni assure avoir proféré une insulte homophobe à Vinícius Júnior

Les jours passent, et Gianluca Prestianni continue de s’enfoncer dans la honte. Accusé par Vinícius Júnior de l’avoir insulté de « singe » pendant Benfica – Real en barrages allers de Ligue des champions, l’ailier argentin du club portugais assure ne pas avoir proféré d’insultes racistes. Selon ESPN, pour sa défense devant l’UEFA, Prestianni aurait apporté des preuves que ses insultes à l’encontre du Brésilien étaient à caractère homophobe. Une version qu’il avait déjà tenue auprès des Madrilènes pendant la rencontre selon Aurélien Tchouaméni qui indiquait alors que Prestianni racontait qu’il avait « traité Vinícius de pédé ».

Une défense catastrophique, puisque le racisme comme l’homophobie sont des délits. Et sont également punis par l’UEFA de la même sanction, comme le rappelle l’article 14 de son règlement disciplinaire : « Toute entité ou personne soumise à ces règlements qui porte atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, y compris la couleur de peau, la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe ou l’orientation sexuelle, encourt une suspension d’au moins dix matchs ou d’une durée déterminée, ou toute autre sanction appropriée. »

Ce n’est pas la première fois que Gianluca Prestianni fait parler de lui pour de mauvaises raisons : en 2022, lors du prestigieux tournoi de Montaigu, en Vendée, et d’une finale Argentine – Brésil, il avait assené plusieurs coups de poing à un adversaire au coup de sifflet final.

This is a video from 2022 Montaigu tournament final between Argentina U17 and Brazil U17. Gianluca Prestianni started beating and punching the Brazilian player after he lost the final. He was barely 16. What a thug.pic.twitter.com/zNsrlshnSY — LBW (@losblancoswrld) February 18, 2026

Définitivement loin d’être le couteau le plus aiguisé du tiroir.

