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Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus

MJ
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Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus

Trois défaites de suite contre les Espagnols, c’est dur, mais pas au point de réserver un rendez-vous chez le psy. Battue par la Roja à l’Euro 2024, en Ligue des nations puis en demi-finales de la Coupe du monde, la France commence à prendre une mauvaise habitude. Ibrahima Konaté refuse pourtant de parler de complexe, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match. « Ils ne sont pas rentrés dans nos têtes, on fait abstraction de ce qui se dit », a assuré le défenseur français, tout en reconnaissant la supériorité espagnole lors du dernier affrontement.

« Trois défaites de suite, ça fait mal »

« Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l’accepte pas en tant que compétiteur », a reconnu Konaté. Le nouveau joueur du Real Madrid estime que les Bleus étaient « en retard sur pas mal de choses » lors de la demi-finale et invite à demander les raisons de cet échec au sélectionneur. Il rappelle également que Lamine Yamal et Nico Williams n’étaient pas à 100 %. « Ce n’est pas la fin de notre carrière, on va être amenés à les rencontrer », a-t-il prévenu.

Pas dans les têtes, peut-être. Mais eux sont bien en finale.

Un arbitre vénézuélien pour France-Angleterre

MJ

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