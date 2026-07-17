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Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra

ABS
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Un ancien portier de Marseille signe au FC Andorra

En voilà un qui va pouvoir s’acheter des cigarettes à moindre prix… Pau López, ancien gardien de l’Olympique de Marseille, a signé au FC Andorra. L’international espagnol (deux sélections) tentera de retrouver du temps de jeu au cœur des Pyrénées, lui qui a peu joué depuis son départ de Marseille après des expériences mitigées au Betis, à Girona et à Toluca, au Mexique. Les modalités contractuelles autour de son arrivée n’ont pas été précisées.

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Il jouera… en Espagne

Pour rappel, le FC Andorra évolue non pas dans la ligue andorrane mais bien en Espagne, en Liga 2. Le club est également détenu par Gerard Piqué et son groupe Kosmos depuis 2018 et évolue depuis 2022 dans le second échelon du football espagnol.

À voir s’il pourra les mener en Liga…

La fédération espagnole cloue le bec de Gerard Piqué

ABS

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