Les Bleus ont obtenu un demi-million d’euros de prime après leur qualification au Mondial 2026

La prime de l’indécence…

Ce lundi soir, L’Equipe révèle que les joueurs et le staff de la sélection nationale ont obtenu une sacrée prime pour leur qualification à la Coupe du monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Montant du chèque : 550 000 euros.

Plus du double de l’ordinaire

Selon le quotidien, le président de la FFF Philippe Diallo aurait accepté un grief porté au nom du groupe par Kylian Mbappé au terme de la rencontre face à l’Ukraine qui s’est déroulée le 13 novembre dernier. Alors que la France terminait de commémorer les 10 ans des attentats de Paris, le capitaine des Bleus exigeait que soit doublée la prime de droit à l’image de 21 000 euros que chacun des 23 joueurs de la liste touche habituellement à chaque rencontre.

Comme le rapporte L’Equipe, cela représente un montant supplémentaire d’environ 550 000 euros, incluant les trois parts prévues pour le staff de l’équipe de France, mais auquel doit encore s’ajouter une petite enveloppe destinée au reste de l’encadrement.

Trop ? Pas pour Philippe Diallo qui justifie cette généreuse rallonge : « Je considère que l’équipe de France est le poumon économique de la Fédération. À ce moment-là, après cette qualification, c’était l’occasion de reconnaître sa contribution. C’est dans cet esprit-là que cette double prime a été accordée. » Et pour enterrer d’avance toute polémique, le président affirme que « Cela ne prive personne. Cette année, on va distribuer autour de 120 millions au football amateur. C’est un nouveau record après celui de la saison dernière. […] Et on donne, cette année encore, 10 millions au football professionnel. »

Pas sûr que cela suffise à résoudre la crise des droits télé.

