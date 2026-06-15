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« Nous sommes ici pour jouer au football », assure le sélectionneur iranien

LB
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«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Nous sommes ici pour jouer au football<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>», assure le sélectionneur iranien

Au carrefour de l’histoire. Alors que la délégation iranienne est arrivée sur le sol états-unien sans onze membres de son staff, le sélectionneur de la Team Melli, Amir Ghalenoei, et Mehdi Taremi se sont exprimés en conférence de presse.

Pas de politique

Sélectionneur et attaquant ont décidé de ne pas s’exprimer sur le conflit géopolitique qui oppose l’Iran et les Etats-Unis alors qu’un accord de paix entre les deux pays pourrait être signé dans les prochaines 24 heures selon le Pakistan. « Nous sommes ici pour jouer au football, nous respectons tous les Iraniens. Il faut séparer le foot et la politique », s’est épanché le tacticien iranien. Un discours répété à l’identique par Taremi : « J’aimerais dire que nous respectons tous les Iraniens mais je suis là pour jouer au football. » Le joueur de l’Olympiakos a toutefois eu une pensée pour Omar Artan : « Ce n’est pas seulement l’Iran qui est impacté sur cette coupe du monde, c’est aussi les arbitres… Normalement la Coupe du monde c’est la paix et la joie… J’espère que dans le futur ça sera meilleur pour tous les fans. »

Rien de neuf depuis les dernières déclarations.

La délégation iranienne est bien arrivée à Los Angeles

LB

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