Lyon poursuit sa belle série en dominant Auxerre

Lyon 3-2 Auxerre

Buts : Yaremchuk (19e, 71e) et Tolisso (66e) pour l’OL // Diomandé (35e) et Okoh (88e) pour l’AJA

Action, réaction.

Relancé dans une bonne dynamique après deux succès consécutifs en championnat, l’Olympique lyonnais a tremblé mais a fini par surclasser Auxerre ce samedi au Groupama Stadium, grâce notamment à un grand Corentin Tolisso (3-2). Dangereux dès le début de la partie par l’intermédiaire d’Afonso Moreira, les Gones sont rapidement récompensés de leur bonne entame de match.

À la suite d’un ballon perdu par l’AJA, Abner Vinícius centre sur la gauche en direction de Roman Yaremchuk, qui surgit et place un plat du pied droit pour tromper Théo De Percin (1-0, 19e). Mais l’euphorie ne sera que de courte durée pour les hommes de Paulo Fonseca. Sur un long coup franc de Romain Faivre, Bryan Okoh tente un coup de tête avant que Sinaly Diomandé profite d’un véritable coup de billard dans la surface lyonnaise pour égaliser (1-1, 35e). Tout est à refaire.

Avec Tolisso, tout est plus simple

Si Endrick trouve le poteau gauche (45e), l’entrée de l’enfant du club va tout chambouler. Dans la foulée d’une excellente récupération de Tanner Tessman, Ainsley Maitland-Niles, trouvé côté gauche, s’arrache pour centrer en direction de Corentin Tolisso, qui conclut de près (2-1, 66e). Ce n’est que le début du récital de Coco. Quelques minutes plus tard, le milieu adresse un amour de centre pour Yaremchuk, qui se jette pour s’offrir un doublé du bout du pied (3-1, 71e). L’affaire semble pliée, mais Okoh tente sa chance à l’entrée de la surface adverse et trompe Dominik Grief d’une frappe flottante (3-2, 88e). Le deuxième but sur la deuxième frappe cadrée des Bourguignons. Malgré cette petite frayeur, l’Olympique lyonnais l’emporte et enchaîne un troisième succès de rang. L’OL consolide sa troisième place et prend provisoirement trois points d’avance sur Lille, quatrième.

Espérons pour Tolisso que DD était devant sa télé.

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